Quinzaine de la mode responsable à la Recyclerie de Tyrosse Rue des Lauriers Saint-Vincent-de-Tyrosse

Quinzaine de la mode responsable à la Recyclerie de Tyrosse

Rue des Lauriers Association Voisinage Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

La Région Nouvelle-Aquitaine organise la seconde édition de la Quinzaine de la mode responsable du 6 au 19 octobre 2025.

Objectif mettre en avant des initiatives pour une industrie textile plus respectueuse sur l’ensemble du territoire régional.

Pour l’occasion, l’association Voisinage propose des ateliers pour sensibiliser aux impacts sociaux et environnementaux et proposer des alternatives à la sur-consommation de textile.

Participation à cet atelier sur inscription sensibilisation@voisinage.net

Du 7 au 18 octobre, dans les recycleries Voisinage de Soustons et Saint-Vincent-de-Tyrosse

2 vêtements achetés = 1 vêtement offert

Un coup de pouce pour adopter la seconde main avec style et conscience! .

Rue des Lauriers Association Voisinage Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 13 54 97 sensibilisation@voisinage.net

