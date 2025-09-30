Quinzaine de la parentalité Bazas

Du 30 septembre au 15 octobre 2025, les familles du territoire sont invitées à vivre une programmation riche, gratuite et ouverte à tous. Cette initiative vise à offrir une parenthèse conviviale et bienveillante aux parents, futurs parents, enfants et professionnels de l’enfance.

Deux temps forts marqueront cette édition

– La conférence inaugurale de Mélissa Bonnet, docteure en neurosciences, le 30 septembre à Bazas “Décode ton enfant ! Comprendre la mécanique du cerveau”. Une occasion unique de découvrir les mécanismes du cerveau des enfants et d’obtenir des clés pour mieux les accompagner au quotidien.

– Le spectacle “Bulles et Bling”, le 11 octobre à Bazas, proposé par la compagnie La Ravine Rousse un univers féérique mêlant musique, danse et acrobaties, pour un moment magique à vivre en famille.

Au programme également ateliers parents/enfants (motricité, relaxation, portage…) .

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 10 18 q.levadou@cdcdubazadais.fr

