Quinzaine de la Petite Enfance Belvès-de-Castillon
Quinzaine de la Petite Enfance Belvès-de-Castillon samedi 30 mai 2026.
Belvès-de-Castillon
Quinzaine de la Petite Enfance
Route du Bois de Balette Belvès-de-Castillon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
LA QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE EST DE RETOUR !
Cette année, place à la découverte, à la créativité et aux plaisirs des sens autour du thème
FABRIQUER • PLANTER • FAIRE POUSSER • GOÛTER
Après un beau lancement, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie de cet événement incontournable dédié aux tout-petits et à leurs familles !
À Belvès de Castillon
Les 30 et 31 mai
Salle Daniel Fénelon
Au programme des ateliers ludiques, sensoriels et créatifs pour éveiller la curiosité des enfants de 0 à 5 ans
Un moment convivial à partager en famille autour de la nature, du jeu et de la découverte
Le week-end est ouvert aux familles, tandis que le début de semaine sera réservé aux structures petite enfance de la Communauté de Communes.
Venez semer, créer, goûter… et repartir avec de merveilleux souvenirs ! .
Route du Bois de Balette Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 60
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English :
L’événement Quinzaine de la Petite Enfance Belvès-de-Castillon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Emilion
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