Belvès-de-Castillon

Quinzaine de la Petite Enfance

Route du Bois de Balette Belvès-de-Castillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

LA QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE EST DE RETOUR !

Cette année, place à la découverte, à la créativité et aux plaisirs des sens autour du thème

FABRIQUER • PLANTER • FAIRE POUSSER • GOÛTER

Après un beau lancement, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie de cet événement incontournable dédié aux tout-petits et à leurs familles !

À Belvès de Castillon

Les 30 et 31 mai

Salle Daniel Fénelon

Au programme des ateliers ludiques, sensoriels et créatifs pour éveiller la curiosité des enfants de 0 à 5 ans

Un moment convivial à partager en famille autour de la nature, du jeu et de la découverte

Le week-end est ouvert aux familles, tandis que le début de semaine sera réservé aux structures petite enfance de la Communauté de Communes.

Venez semer, créer, goûter… et repartir avec de merveilleux souvenirs ! .

Route du Bois de Balette Belvès-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 60

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English :

L’événement Quinzaine de la Petite Enfance Belvès-de-Castillon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Emilion