Quinzaine de la trompette

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Rayonnants sur la scène jazz européenne, le trompettiste David Enhco et le pianiste Marc Perrenoud tissent un hommage vibrant à Chet Baker. Ils retracent, en duo, la trajectoire lumineuse et tragique du trompettiste américain, mêlant standards éternels et compositions originales. Au fil de leur dialogue, ils osent la fragilité, effleurant la fêlure, et raniment la grâce sensuelle et l’émotion nue de Chet Baker.

Distribution David Enhco, trompette, Marc Perrenoud, piano

Deuxième date

Le trompettiste David Guerrier, soliste international et trompette solo du Philharmonique de Berlin, s’associe à l’organiste Jean-Baptiste Robin, titulaire de la Chapelle Royale de Versailles, pour un concert d’exception. Dans un dialogue musical envoûtant, les deux virtuoses explorent un répertoire varié, allant de Bach à des œuvres contemporaines. Leur duo virtuose offre une expérience sonore d’une rare intensité. Un moment d’exception où la musique révèle toute sa puissance et sa beauté.

Distribution David Guerrier, trompette & Jean-Baptiste Robin, orgueTout public

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

First date:

Trumpeter David Enhco and pianist Marc Perrenoud, who have made a name for themselves on the European jazz scene, weave a vibrant tribute to Chet Baker. As a duo, they retrace the luminous and tragic trajectory of the American trumpeter, blending eternal standards with original compositions. In the course of their dialogue, they dare to be fragile, skimming the cracks, and rekindling Chet Baker?s sensual grace and naked emotion.

Cast: David Enhco, trumpet, Marc Perrenoud, piano

Second date:

Trumpeter David Guerrier, international soloist and principal trumpeter of the Berlin Philharmonic, joins forces with organist Jean-Baptiste Robin, titular of the Chapelle Royale de Versailles, for an exceptional concert. In a spellbinding musical dialogue, the two virtuosos explore a varied repertoire ranging from Bach to contemporary works. Their virtuoso duo offers a sound experience of rare intensity. An exceptional moment in which music reveals all its power and beauty.

Cast: David Guerrier, trumpet & Jean-Baptiste Robin, organ

German :

Erster Termin

Der in der europäischen Jazzszene strahlende Trompeter David Enhco und der Pianist Marc Perrenoud weben eine vibrierende Hommage an Chet Baker. Im Duett zeichnen sie den leuchtenden und tragischen Weg des amerikanischen Trompeters nach, indem sie ewige Standards und Originalkompositionen miteinander verbinden. In ihrem Dialog wagen sie Zerbrechlichkeit, streifen die Risse und erwecken die sinnliche Anmut und die nackte Emotion von Chet Baker zu neuem Leben.

Besetzung: David Enhco, Trompete, Marc Perrenoud, Klavier

Zweites Date

Der Trompeter David Guerrier, internationaler Solist und Solotrompeter der Berliner Philharmoniker, schließt sich für ein außergewöhnliches Konzert mit dem Organisten Jean-Baptiste Robin, Titularorganist der Chapelle Royale de Versailles, zusammen. In einem fesselnden musikalischen Dialog erkunden die beiden Virtuosen ein vielfältiges Repertoire, das von Bach bis hin zu zeitgenössischen Werken reicht. Ihr virtuoses Duo bietet ein Klangerlebnis von seltener Intensität. Ein außergewöhnlicher Moment, in dem die Musik ihre ganze Kraft und Schönheit offenbart.

Besetzung: David Guerrier, Trompete & Jean-Baptiste Robin, Orgel

Italiano :

Primo appuntamento:

Il trombettista David Enhco e il pianista Marc Perrenoud, entrambi affermatisi sulla scena jazzistica europea, tessono un vibrante omaggio a Chet Baker. In duo, ripercorrono la luminosa e tragica carriera del trombettista americano, mescolando standard eterni e composizioni originali. Nel corso del loro dialogo, osano essere fragili, sfiorando le crepe e facendo rivivere la grazia sensuale e l’emozione nuda di Chet Baker.

Cast: David Enhco, tromba, Marc Perrenoud, pianoforte

Secondo appuntamento:

Il trombettista David Guerrier, solista internazionale e tromba principale della Filarmonica di Berlino, si unisce all’organista Jean-Baptiste Robin, titolare della Chapelle Royale de Versailles, per un concerto eccezionale. In un dialogo musicale affascinante, i due virtuosi esplorano un repertorio vario che va da Bach alle opere contemporanee. Il loro duo virtuoso offre un’esperienza sonora di rara intensità. Un momento eccezionale in cui la musica rivela tutta la sua potenza e bellezza.

Cast: David Guerrier, tromba e Jean-Baptiste Robin, organo

Espanol :

Primera cita:

El trompetista David Enhco y el pianista Marc Perrenoud, ambos consagrados en la escena europea del jazz, tejen un vibrante homenaje a Chet Baker. Como dúo, recorren la carrera luminosa y trágica del trompetista estadounidense, mezclando estándares eternos con composiciones originales. En el transcurso de su diálogo, se atreven a ser frágiles, rozando las grietas y reavivando la gracia sensual y la emoción desnuda de Chet Baker.

Reparto: David Enhco, trompeta, Marc Perrenoud, piano

Segunda cita:

El trompetista David Guerrier, solista internacional y trompeta principal de la Filarmónica de Berlín, une sus fuerzas al organista Jean-Baptiste Robin, titular de la Chapelle Royale de Versailles, para un concierto excepcional. En un diálogo musical fascinante, los dos virtuosos exploran un repertorio variado que va desde Bach hasta obras contemporáneas. Su dúo de virtuosos ofrece una experiencia sonora de una intensidad poco común. Un momento excepcional en el que la música revela toda su fuerza y su belleza.

Elenco: David Guerrier, trompeta & Jean-Baptiste Robin, órgano

