Beuzec-Cap-Sizun

Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun

mairie de Beuzec Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Découvrez les bergers du Cap, la maraîchère Céline Danzé et la distillerie Les voiles Cap Sizun.

Avec SOS Biclous. Mai à vélo . Circuit de 20 km.

Mise à disposition de vélos musculaires et électriques. Accessible PMR (enfants et adultes) grâce à 3 triporteur disponible.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .

mairie de Beuzec Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun

L’événement Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz