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Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun

Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun samedi 2 mai 2026.

Adresse : mairie de Beuzec

Ville : 29790 Beuzec-Cap-Sizun

Département : Finistère

Début : 2026-05-02T10:00:00

Fin : 2026-05-02T16:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Beuzec-Cap-Sizun

Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun

mairie de Beuzec Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Découvrez les bergers du Cap, la maraîchère Céline Danzé et la distillerie Les voiles Cap Sizun.
Avec SOS Biclous. Mai à vélo . Circuit de 20 km.
Mise à disposition de vélos musculaires et électriques. Accessible PMR (enfants et adultes) grâce à 3 triporteur disponible.

Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13   .

mairie de Beuzec Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English : Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun

L’événement Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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