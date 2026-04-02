Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun
Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun samedi 2 mai 2026.
Beuzec-Cap-Sizun
Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun
mairie de Beuzec Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Découvrez les bergers du Cap, la maraîchère Céline Danzé et la distillerie Les voiles Cap Sizun.
Avec SOS Biclous. Mai à vélo . Circuit de 20 km.
Mise à disposition de vélos musculaires et électriques. Accessible PMR (enfants et adultes) grâce à 3 triporteur disponible.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .
mairie de Beuzec Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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L’événement Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz