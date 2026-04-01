Plogoff

Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Plogoff

mairie de Plogoff Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 13:30:00

fin : 2026-04-29 17:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Randonnée pédestre à la découverte du fumoir d’Ar Men,

de la distillerie Moby Dick, de l’Épicerie générale et de la brasserie l’Amer d’Iroise. Circuit d’environ 9km. Avec Marie (randos Au Raz de la Pointe).

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 57 56 03 13 .

mairie de Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Plogoff

L’événement Quinzaine de l’alimentation Les chemins gourmands de Plogoff Plogoff a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz