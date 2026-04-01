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Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff

Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Epicerie générale de Plogoff

Ville : 29770 Plogoff

Département : Finistère

Début : 2026-04-17T10:30:00

Fin : 2026-04-17T12:30:00

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Plogoff

Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap

Epicerie générale de Plogoff Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Rencontre avec les bergers du Cap et dégustation de leurs
produits à l’épicerie générale de Plogoff.   .

Epicerie générale de Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne  

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English : Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap

L’événement Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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