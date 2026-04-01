Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff
Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff vendredi 17 avril 2026.
Plogoff
Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap
Epicerie générale de Plogoff Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 12:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Rencontre avec les bergers du Cap et dégustation de leurs
produits à l’épicerie générale de Plogoff. .
Epicerie générale de Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne
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English : Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap
L’événement Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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