Plogoff

Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap

Epicerie générale de Plogoff Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Rencontre avec les bergers du Cap et dégustation de leurs

produits à l’épicerie générale de Plogoff. .

Epicerie générale de Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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English : Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap

L’événement Quinzaine de l’alimentation Rencontre avec Les bergers du Cap Plogoff a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz