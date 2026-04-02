Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec
Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec samedi 2 mai 2026.
Plouhinec
Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ?
Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Atelier interactif d’une heure sur les dernières recommandations nutritionnelles au service du bien vieillir. Pour adultes, en particulier les personnes de 45-50 ans et plus. Avec Claudine Basset-Mens, diététicienne-nutritionniste.
Inscription auprès de la médiathèque de Plouhinec
02 98 70 81 87 mediatheque@plouhinec.bzh .
Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ?
L’événement Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Plouhinec (Finistère)
- Balade vélo route Le Cap Sizun FF Vélo Plouhinec Finistère 1 mai 2026
- Locqueran Parcours court orientation Plouhinec Finistère 1 mai 2026
- Locqueran Parcours long orientation Plouhinec Finistère 1 mai 2026
- Locqueran Parcours moyen orientation Plouhinec Finistère 1 mai 2026
- Le sentier de Menez Dregan PR® 23 Plouhinec Finistère 1 mai 2026