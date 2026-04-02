Plouhinec

Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ?

Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Atelier interactif d’une heure sur les dernières recommandations nutritionnelles au service du bien vieillir. Pour adultes, en particulier les personnes de 45-50 ans et plus. Avec Claudine Basset-Mens, diététicienne-nutritionniste.

Inscription auprès de la médiathèque de Plouhinec

02 98 70 81 87 mediatheque@plouhinec.bzh .

Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87

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English : Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ?

L’événement Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz