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Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec

Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec samedi 2 mai 2026.

Adresse : Médiathèque René Quillivic

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : 2026-05-02T10:00:00

Fin : 2026-05-02T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouhinec

Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ?

Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Atelier interactif d’une heure sur les dernières recommandations nutritionnelles au service du bien vieillir. Pour adultes, en particulier les personnes de 45-50 ans et plus. Avec Claudine Basset-Mens, diététicienne-nutritionniste.

Inscription auprès de la médiathèque de Plouhinec
02 98 70 81 87 mediatheque@plouhinec.bzh   .

Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87 

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English : Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ?

L’événement Quinzaine de l’alimentation Vieillir en santé et si tout commençait dans l’assiette ? Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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