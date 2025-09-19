QUINZAINE DE L’ARCHÉOLOGIE SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS Viols-en-Laval

QUINZAINE DE L’ARCHÉOLOGIE SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS Viols-en-Laval vendredi 19 septembre 2025.

QUINZAINE DE L’ARCHÉOLOGIE SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS

Viols-en-Laval Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-19

Venez découvrir notre patrimoine préhistorique et ses acteurs pendant la Quinzaine de l’archéologie, sur le site de Cambous. De nombreux événements seront a découvrir du 19 septembre au 5 octobre.

Venez découvrir notre patrimoine préhistorique et ses acteurs pendant la Quinzaine de l’archéologie, sur le site de Cambous. De nombreux événements seront a découvrir du 19 septembre au 5 octobre.

Stage de taille de silex et vanerie rustique le 5 octobre (sur inscription, 100€ la journée).

Programme détaillé sur leur site. .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com

English :

Come and discover our prehistoric heritage and the people behind it during Archaeology Fortnight, on the Cambous site. Numerous events will be on offer from September 19 to October 5.

German :

Entdecken Sie unser prähistorisches Erbe und seine Akteure während der Quinzaine de l’archéologie auf dem Gelände von Cambous. Vom 19. September bis zum 5. Oktober gibt es zahlreiche Veranstaltungen zu entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire il nostro patrimonio preistorico e le persone che vi sono dietro durante la Quinzaine de l’Archaeologie presso il sito di Cambous. Dal 19 settembre al 5 ottobre si terrà una vasta gamma di eventi.

Espanol :

Venga a descubrir nuestro patrimonio prehistórico y la gente que hay detrás de él durante la Quincena Arqueológica en el yacimiento de Cambous. Del 19 de septiembre al 5 de octubre se organizará un amplio abanico de actividades.

L’événement QUINZAINE DE L’ARCHÉOLOGIE SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS Viols-en-Laval a été mis à jour le 2025-09-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP