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AGENDA · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Quinzaine de l’Environnement des Combes Communauté de Communes des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

mardi 22 septembre 2026 · Communauté de Communes des Combes · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Quinzaine de l’Environnement des Combes Communauté de Communes des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Communauté de Communes des Combes
Adresse
24 avenue des Patis
Ville
70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Quinzaine de l’Environnement des Combes

Communauté de Communes des Combes 24 avenue des Patis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-22

La Communauté de Communes des Combes et le Comité de Rivières Morthe, Romaine et Petits Affluents de la Saône organisent une quinzaine de l’environnement sur la thématique des rivières.   .

Communauté de Communes des Combes 24 avenue des Patis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 72 12  administration@cc-descombes.fr

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English : Quinzaine de l’Environnement des Combes

L’événement Quinzaine de l’Environnement des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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