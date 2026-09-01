Quinzaine de l’Environnement des Combes Communauté de Communes des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Quinzaine de l’Environnement des Combes

Communauté de Communes des Combes 24 avenue des Patis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-22

La Communauté de Communes des Combes et le Comité de Rivières Morthe, Romaine et Petits Affluents de la Saône organisent une quinzaine de l’environnement sur la thématique des rivières. .

Communauté de Communes des Combes 24 avenue des Patis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 72 12 administration@cc-descombes.fr

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English : Quinzaine de l’Environnement des Combes

L’événement Quinzaine de l’Environnement des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE