Quinzaine de l’Environnement des Combes Communauté de Communes des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
mardi 22 septembre 2026 · Communauté de Communes des Combes · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Informations pratiques
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Quinzaine de l’Environnement des Combes
Communauté de Communes des Combes 24 avenue des Patis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-22
La Communauté de Communes des Combes et le Comité de Rivières Morthe, Romaine et Petits Affluents de la Saône organisent une quinzaine de l’environnement sur la thématique des rivières. .
Communauté de Communes des Combes 24 avenue des Patis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 72 12 administration@cc-descombes.fr
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English : Quinzaine de l’Environnement des Combes
L’événement Quinzaine de l’Environnement des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE