Quinzaine des Créateurs Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy

Quinzaine des Créateurs

Rue Albert 1er Galerie de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-28

Mars 2026 sera à nouveau le temps des Créateurs , rendez-vous annuel sur deux événements complémentaires organisés par Idalina Créations et l’Association Tendance Créations au Château Madame de Graffigny.

La 18ème édition de la Quinzaine des Créateurs aura lieu dans la galerie d’exposition du Château Mme de Graffigny.

Depuis les premières éditions, le Week-end Créateurs (23 ans) et la Quinzaine des Créateurs (17 ans) connaissent un vrai succès auprès d’un public aguerri et, en attente de ce type d’événement Métiers d’Art. La notoriété, la constance et la rigueur de son organisation font que cet événement est devenu incontournable dans le paysage des Métiers d’Art en Région Grand-Est .

La qualité professionnelle, la diversité des créateurs, accompagnés de l’accueil qu’ils réservent au public lors de son passage sur le salon et en galerie participe activement à la notoriété de cet évènement.Tout public

0 .

Rue Albert 1er Galerie de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 90 15 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

March 2026 will once again be a time of Créateurs , an annual gathering of two complementary events organized by Idalina Créations and the Tendance Créations Association at Château Madame de Graffigny.

The 18th edition of the Quinzaine des Créateurs will take place in the exhibition gallery of Château Mme de Graffigny.

Since the first editions, the Week-end Créateurs (23 years old) and the Quinzaine des Créateurs (17 years old) have been a real success with a seasoned public looking forward to this type of Métiers d?Art event. The notoriety, consistency and rigor of its organization have made this event an essential part of the Métiers d?Art en Région Grand-Est landscape.

The professional quality and diversity of the artists on show, together with the warm welcome they extend to the public when they visit the show and its galleries, actively contribute to the event?s reputation.

L’événement Quinzaine des Créateurs Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-02-25 par DESTINATION NANCY