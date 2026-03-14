Quinzaine des discriminations – ciné débats Maison de quartier des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Lundi 23 mars à 14h »The Bicyclette Man » de Twiggy Matiwana : Réservé et taciturne, vu comme étranger à la communauté par certains membres de celle-ci, Steven Grootboom se consacre entièrement à sa famille et à son potager qui lui assure un revenu. Son monde s’effondre quand un diagnostic établit qu’il est atteint d’un cancer du sein. La mauvaise nouvelle le dévaste et change sa relation avec sa femme mais surtout détériore celle avec son fils, qui prépare ses examens de fin de Bac. Mercredi 25 mars à 14h30″Le prénom » de Aissatou Ndiaye Gueye: À 31 ans, Fanta, avocate, est enceinte et sur le point d? accoucher. Suite à un appel téléphonique entre son mari et sa belle-mère, elle découvre que cette dernière a déjà choisi le prénom du bébé. Sidérée par cette situation, elle décide de se battre pour nommer son enfant. Vendredi 27 Mars à 17h30″Vers la tendresse » de Alice Diop est une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. En suivant l’errance d’une bande de jeunes hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques et virtuelles.Spectacle de danses des amazones de Loire-Atlantique : Elles sont libres et joyeuses, elles expérimentent le voyage du continent africain par la danse, elles cassent les frontières à travers le mouvement. Le Sénégal est leur base culturelle mais ne les limite pas quand elles sont sur scène, elles refusent les cloisons culturelles.Concert de la troupe folklorique Sérère : La musique serer vient d’une des ethnies du Sénégal (Paysans) .

Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr



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