Quinzaine des jeunes talents Place de la Libération Maubourguet 28 juin 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Quinzaine des jeunes talents Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-06-28

Exposition photo des jeunes talents, lauréats du concours organisé par l’association Peleyre.

Dès le 27 juin à 18h, venez rencontrer ces jeunes photographes pour une conférence, avec Quentin Gravaud et Angéline Desdevises, qui parleront de leur travail dans les domaines de la photo nature et du photoreportage.

RDV à la Médiathèque de Maubourguet.

Inauguration de l’exposition le 28 juin

• 10 h 30 Accueil sous la Halle, place de la Libération, Maubourguet

• 11 h Visites guidées et rencontres avec les photographes

• 12 h 30 Ouverture de la Quinzaine et remise des prix pour le concours jeunes talents, Maison des Associations de Maubourguet

• 13 h 15 Repas

• 15 h Suite des visites et rencontres

Repas sur inscription par mail (repasquinzaine@peleyre.fr) ou par SMS au 06 87 04 95 55

Tarif 16,50€ ou 12,50€ pour la formule végétarienne. .

Place de la Libération MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie association@peleyre.fr

English :

Photo exhibition of young talent, winners of the competition organized by the Peleyre association.

On June 27 at 6pm, come and meet these young photographers for a conference with Quentin Gravaud and Angéline Desdevises, who will talk about their work in nature photography and photojournalism.

Meet at the Médiathèque de Maubourguet.

Exhibition opening on June 28

? 10 h 30 Welcome at the Halle, place de la Libération, Maubourguet

? 11 h Guided tours and meetings with the photographers

? 12 h 30 Opening of the Fortnight and prize-giving ceremony for the young talent competition, Maison des Associations, Maubourguet

? 1:15 pm Lunch

? 3 pm Continuation of tours and meetings

German :

Fotoausstellung junger Talente, Gewinner des von der Peleyre Association organisierten Wettbewerbs.

Ab dem 27. Juni um 18 Uhr können Sie diese jungen Fotografen zu einem Vortrag treffen. Quentin Gravaud und Angéline Desdevises werden über ihre Arbeit in den Bereichen Naturfotografie und Fotoreportage sprechen.

RDV in der Mediathek von Maubourguet.

Eröffnung der Ausstellung am 28. Juni

? 10.30 Uhr Empfang in der Halle, Place de la Libération, Maubourguet

? 11 Uhr Geführte Besichtigungen und Treffen mit den Fotografen

? 12.30 Uhr Eröffnung der Quinzaine und Preisverleihung für den Wettbewerb für junge Talente, Maison des Associations, Maubourguet

? 13:15 Uhr Mittagessen

? 15 Uhr Fortsetzung der Besichtigungen und Begegnungen

Italiano :

Mostra fotografica di giovani talenti, vincitori del concorso organizzato dall’associazione Peleyre.

Il 27 giugno alle 18.00, venite a conoscere questi giovani fotografi per una conferenza con Quentin Gravaud e Angéline Desdevises, che parleranno del loro lavoro di fotografia naturalistica e di fotogiornalismo.

Appuntamento alla biblioteca multimediale Maubourguet.

Inaugurazione della mostra il 28 giugno

10.30 Accoglienza presso la Halle, place de la Libération, Maubourguet

11 h Visite guidate e incontri con i fotografi

? 12.30 Apertura della Quinzaine e premiazione del concorso per giovani talenti, Maison des Associations, Maubourguet

13.15 Pranzo

15 h Proseguimento delle visite e degli incontri

Espanol :

Exposición fotográfica de jóvenes talentos, ganadores del concurso organizado por la asociación Peleyre.

El 27 de junio a las 18:00, venga a conocer a estos jóvenes fotógrafos en una conferencia con Quentin Gravaud y Angéline Desdevises, que hablarán de su trabajo en fotografía de naturaleza y fotoperiodismo.

Cita en la mediateca de Maubourguet.

Inauguración de la exposición el 28 de junio

? 10.30 h Bienvenida en el Halle, place de la Libération, Maubourguet

? 11 h Visitas guiadas y encuentros con los fotógrafos

? 12.30 h Inauguración de la Quincena y entrega de premios del concurso de jóvenes talentos, Maison des Associations, Maubourguet

? 13.15 h Almuerzo

? 15 h Continuación de las visitas y encuentros

