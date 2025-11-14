Quinzaine des jeux vidéo Atelier comment programmer un jeu vidéo ? Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Atelier comment programmer un jeu vidéo ?

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

2026-04-16

Dans cet atelier les jeunes vont s’initier à la logique de la programmation et mettre en place des algorithmes simples sans taper une seule ligne de code. La mise en pratique prendra la forme d’un petit jeu vidéo Casse Brique .

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

In this workshop, young people will be introduced to the logic of programming, and will be able to set up simple algorithms without typing a single line of code. The practical application will take the form of a short video game called Casse Brique .

