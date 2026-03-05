Quinzaine des Jeux Vidéo Blind test et musique de Jeu vidéo Conservatoire Intercommunal Montélimar

Quinzaine des Jeux Vidéo Blind test et musique de Jeu vidéo

Conservatoire Intercommunal 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

Pour lancer la Quinzaine du Jeu-Vidéo, venez écouter les élèves du Conservatoire intercommunal vous interpréter des musiques tirées des plus grands Jeux-vidéo !

Conservatoire Intercommunal 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

To kick off Video Game Fortnight, come and listen to students from the Conservatoire intercommunal perform music from the greatest video games!

