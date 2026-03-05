Quinzaine des jeux vidéo Conférence Il était une fois Clair obscur l’Expedition 33 Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Conférence Il était une fois Clair obscur l’Expedition 33

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le jeu Clair Obscur Expedition 33 est à l’honneur lors de cette quinzaine des Jeux vidéo, venez en apprendre plus sur cet univers et sa place dans l’industrie du jeu vidéo français.

.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clair Obscur: Expedition 33 will be in the spotlight during this fortnight of video games, so come and find out more about this universe and its place in the French video game industry.

L’événement Quinzaine des jeux vidéo Conférence Il était une fois Clair obscur l’Expedition 33 Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération