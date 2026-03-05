Quinzaine des jeux vidéo Conférence La musique dans le jeu vidéo Médiathèque Intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Conférence La musique dans le jeu vidéo

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez découvrir la musique dans le jeu vidéo ! De sa création à ses aspects techniques en passant par son importance narrative, Aurélien Simon vous racontera comment la musique est devenue capitale dans le jeu vidéo.

Avec l’association Ludistart.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Come and discover music in video games! From its creation to its technical aspects and narrative importance, Aurélien Simon will tell you how music has become a key element in video games.

With the Ludistart association.

