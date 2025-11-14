Quinzaine des jeux vidéo Conférence la musique dans le jeu-vidéo Médiathèque intercommunale Montélimar
Quinzaine des jeux vidéo Conférence la musique dans le jeu-vidéo
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-04-08 16:00:00
fin : 2026-04-08 17:30:00
2026-04-08
Venez découvrir la musique dans le jeu-vidéo !
De sa création à ses aspects techniques en passant par son importance narrative, Aurélien Simon vous racontera comment la musique est devenue capitale dans le jeu-vidéo. Avec l’association Ludistart.
Come and discover music in video games!
From its creation to its technical aspects and narrative importance, Aurélien Simon will tell you how music has become a key element in video games. With the Ludistart association.
