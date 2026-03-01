Quinzaine des jeux vidéo Exposition Clair-obscur Expedition 33, Pour ceux qui viendront après. Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Exposition Clair-obscur Expedition 33, Pour ceux qui viendront après.

2026-03-31

2026-04-18

2026-03-31

À l’occasion de la quinzaine du jeu vidéo, venez découvrir l’art du jeu multi-récompensé Clair Obscur Expedition 33. En partenariat avec le studio Sandfall Interactive.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Come and discover the art of the multi-award-winning game Clair Obscur: Expedition 33. In partnership with Sandfall Interactive.

