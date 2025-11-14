Quinzaine des jeux vidéo Let’s play, spécial coopération Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Let’s play, spécial coopération

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

2026-04-17

Venez découvrir une sélection de jeux vidéo en coopération, où l’esprit d’équipe est de rigueur ! Pouvons-nous battre tous les niveaux ensemble ?

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Come and discover a selection of cooperative video games, where team spirit is a must! Can we beat all the levels together?

