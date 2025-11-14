Quinzaine des jeux vidéo Qualification tournoi Mario Kart à l’ EPNVS Eustache EPNVS Eustache Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Qualification tournoi Mario Kart à l’ EPNVS Eustache

EPNVS Eustache 5 place Léopold Blanc Montélimar Drôme

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-07 16:00:00

2026-04-07

Viens te mesurer aux autres dans un tournoi Mario Kart géant ! Hisse toi au sommet du classement pour intégrer l’équipe de ta structure et participer à la grande finale.

EPNVS Eustache 5 place Léopold Blanc Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 51 32 46 epnevs26@gmail.com

English :

Come and compete in a giant Mario Kart tournament! Climb to the top of the leaderboard to join your structure?s team and take part in the grand final.

