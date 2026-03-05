Quinzaine des jeux vidéo Qualification tournoi Mario Kart à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Qualification tournoi Mario Kart à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

2026-04-09

Fou du volant ou pilote de course ? Viens te mesurer aux autres dans un tournoi Mario Kart géant ! Hisse toi au sommet du classement pour intégrer l’équipe de ta structure et participer à la grande finale.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Are you a crazy driver or a race car driver? Come and compete in a giant Mario Kart tournament! Climb to the top of the leaderboard to join your team and take part in the grand final.

