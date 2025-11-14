Quinzaine des jeux vidéo Vos coups de cœur jeux vidéo Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine des jeux vidéo Vos coups de cœur jeux vidéo

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Pour fêter le lancement du prêt de jeux vidéo à la médiathèque, venez découvrir des pépites vidéoludiques lors d’un échange de coup de cœur.

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

To celebrate the launch of video game lending at the mediatheque, come and discover videogame nuggets during a coup de c?ur exchange.

L'événement Quinzaine des jeux vidéo Vos coups de cœur jeux vidéo Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04