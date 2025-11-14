Quinzaine des jeux vidéo Vos coups de cœur jeux vidéo Médiathèque intercommunale Montélimar
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
2026-04-18
Pour fêter le lancement du prêt de jeux vidéo à la médiathèque, venez découvrir des pépites vidéoludiques lors d’un échange de coup de cœur.
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
To celebrate the launch of video game lending at the mediatheque, come and discover videogame nuggets during a coup de c?ur exchange.
