Quinzaine des langues régionales, Alès Agglomération, Alès

Quinzaine des langues régionales 16 février – 1 mars Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T09:00:00+01:00 – 2026-02-16T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Programme complet sur le site www.laregion.fr.

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « https://www.laregion.fr/Programme-PARLEM-catalan-et-Occitan-Dans-le-Gard »}]
L’occitan est à l’honneur !