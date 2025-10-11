Quinzaine d’Octobre Concert du groupe Terras Saint-Mathieu

Salle des fêtes Saint-Mathieu Haute-Vienne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le groupe Terras, c’est 10 musiciens et chanteurs. Son concert « Bestias » a pour thème les animaux, si présents dans l’imaginaire collectif. Une belle occasion de vivre l’automne pleinement au son des mythes et croyances populaires, théme de la septième Quinzaine d’Octobre. .

Salle des fêtes Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

