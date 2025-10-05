Quinzaine d’Octobre Planétarium Saint-Mathieu

Salle des fêtes Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

La tête dans les étoiles ! Le ciel s’invite à Saint Mathieu dans le cadre de la Quinzaine d’Octobre consacrée aux croyances, contes et mythes. Venez découvrir les légendes mythologiques racontées sous le dôme gonflable où sont projetées les constallations, les planètes.

D’autres ateliers seront proposés. .

Salle des fêtes Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

