Quinzaine du film ibérique Atlas oculto VO Place marcadieu Nay

Quinzaine du film ibérique Atlas oculto VO

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

En Espagne, plusieurs centaines de villages ont été submergés dans les lacs des barrages hydrauliques tout au long du vingtième siècle, phénomène massif comme dans aucun autre pays d’Europe. Atlas Oculto est un film qui explore l’imaginaire de ce peuple de l’eau, effacé de toutes les cartes et de la mémoire collective. C’est un récit de luttes et de résilience, pour la dignité des habitants de la montagne, face à l’abandon des pouvoirs publics. En filigrane, le film raconte aussi la tentative de constituer la carte de cet effacement, à l’échelle de toute l’Espagne. Anne-Laure va créer la cartographie des villages engloutis, et rassembler la mémoire des habitants dispersés dans un lieu symbolique qu’elle façonne un village d’argile. .

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quinzaine du film ibérique Atlas oculto VO

L’événement Quinzaine du film ibérique Atlas oculto VO Nay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay