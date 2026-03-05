Quinzaine du film ibérique El Perro del Hortelano VO Place marcadieu Nay
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Dans cette adaptation cinématographique de la pièce de Lope de Vega, Diana, une jeune comtesse perspicace et impulsive, tombe amoureuse de son secrétaire. Elle apprend qu’il est déjà fiancé à Marcela. Rongée par la jalousie et l’envie, elle met tout en œuvre pour séparer les deux amants. .
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
