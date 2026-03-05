Quinzaine du film ibérique La buena estrella VO Place marcadieu Nay
Quinzaine du film ibérique La buena estrella VO Place marcadieu Nay lundi 16 mars 2026.
Quinzaine du film ibérique La buena estrella VO
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Rafael, un homme solitaire et généreux, recueille Marina, une jeune femme marquée par la violence. L’arrivée de son ex-petit ami va mettre à l’épreuve sa bonté jusqu’au sacrifice. Un drame sur l’amour, la compassion et leurs limites. .
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87
English : Quinzaine du film ibérique La buena estrella VO
