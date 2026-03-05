Quinzaine du film ibérique La consagración de la primavera VO Place marcadieu Nay
Quinzaine du film ibérique La consagración de la primavera VO Place marcadieu Nay mardi 17 mars 2026.
Quinzaine du film ibérique La consagración de la primavera VO
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Laura, une étudiante à Madrid, seule et presque sans un sou, rencontre David atteint de paralysie cérébrale. Tous les deux nouent une relation de confiance mutuelle qui va leur permettre d’aborder une nouvelle étape de leur vie d’adulte. .
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quinzaine du film ibérique La consagración de la primavera VO
L’événement Quinzaine du film ibérique La consagración de la primavera VO Nay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay