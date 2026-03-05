Quinzaine du film ibérique La lengua de las mariposas VO Place marcadieu Nay
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Dans l’Espagne de 1936, Moncho, un garçon de 8 ans, a survécu à une longue maladie. Pour la première fois, il peut aller à l’école et découvre le monde grâce à son maître. Mais le 18 juillet, tout va basculer, c’est le début de la guerre civile. .
