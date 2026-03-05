Quinzaine du film ibérique Los destellos VO Place marcadieu Nay

Quinzaine du film ibérique Los destellos VO

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Après 15 ans de séparation, à la demande de sa fille, Isabelle revoit son ex-mari malade. Elle l’accompagne jusqu’à la fin de sa vie. Ce film amène à réfléchir sur la Vie , ses éclats de bonheur et de tristesse, ces moments qui comptent vraiment. .

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87

