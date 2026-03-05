Quinzaine du film ibérique Los destellos VO Place marcadieu Nay

Quinzaine du film ibérique Los destellos VO Place marcadieu Nay jeudi 19 mars 2026.

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19

2026-03-19

Après 15 ans de séparation, à la demande de sa fille, Isabelle revoit son ex-mari malade. Elle l’accompagne jusqu’à la fin de sa vie. Ce film amène à réfléchir sur la Vie , ses éclats de bonheur et de tristesse, ces moments qui comptent vraiment.   .

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87 

