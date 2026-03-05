Quinzaine du film ibérique Los Tortuga VO Place marcadieu Nay
Quinzaine du film ibérique Los Tortuga VO Place marcadieu Nay lundi 16 mars 2026.
Quinzaine du film ibérique Los Tortuga VO
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Après la mort de Julian, sa femme Delia et sa fille doivent, chacune, à leur manière affronter la douleur de la perte. Un jour, elles reçoivent une lettre d’expulsion immédiate. Ici, se mêlent l’exil en ville, les liens familiaux et la force de continuer à vivre lorsque tout devient difficile. .
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quinzaine du film ibérique Los Tortuga VO
L’événement Quinzaine du film ibérique Los Tortuga VO Nay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay