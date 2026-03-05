Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO Place marcadieu Nay

Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Devenu tétraplégique, Ramón Sampecho, cloué sur son lit depuis trois ans mène un combat juridique et personnel pour obtenir le droit de mourir dignement et sa liberté de choisir sa mort. .

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques

English : Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO

