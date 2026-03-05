Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO Place marcadieu Nay
Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO Place marcadieu Nay jeudi 19 mars 2026.
Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Devenu tétraplégique, Ramón Sampecho, cloué sur son lit depuis trois ans mène un combat juridique et personnel pour obtenir le droit de mourir dignement et sa liberté de choisir sa mort. .
Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO
L’événement Quinzaine du film ibérique Mar Adentro VO Nay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay