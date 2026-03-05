Quinzaine du film ibérique Tras el destello VO Place marcadieu Nay

Quinzaine du film ibérique Tras el destello VO

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Martín, un jeune garçon de huit ans, souffrant de l’isolement et de l’indifférence maternelle, fait la découverte d’un objet abandonné parmi les souvenirs du passé un ancien appareil photo instantané. Ce qui débute comme une simple trouvaille se transforme en point de départ d’une journée qui altérera son existence à jamais. Après une série de rencontres inopinées, Martín s’engage dans un voyage introspectif, où chaque cliché l’approche un peu plus de sa véritable identité. En tentant de redonner vie à l’appareil, il commence, sans en avoir conscience, à reconstituer quelque chose de bien plus délicat son propre univers intérieur. .

Place marcadieu Espace culturel du pays de nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 38 59 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quinzaine du film ibérique Tras el destello VO

L’événement Quinzaine du film ibérique Tras el destello VO Nay a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay