Quinzaine du Japon en Occitanie

La Bambouseraie en Cévennes Générargues Gard

Tarif : 10 – 10 – 14.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-08

À l’occasion de la Quinzaine du Japon, plongez au cœur du Vallon du Dragon, un espace unique aux inspirations japonaises !

.

La Bambouseraie en Cévennes Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

English :

For Japan Fortnight, plunge into the heart of the Vallon du Dragon, a unique space inspired by Japan!

German :

Tauchen Sie anlässlich der Japan-Wochen in das Herz des Vallon du Dragon ein, einem einzigartigen, japanisch inspirierten Raum!

Italiano :

Nell’ambito della Japan Fortnight, immergetevi nel cuore del Vallon du Dragon, uno spazio unico ispirato al Giappone!

Espanol :

En el marco de la Quincena de Japón, sumérjase en el corazón del Vallon du Dragon, un espacio único inspirado en Japón

L’événement Quinzaine du Japon en Occitanie Générargues a été mis à jour le 2025-10-29 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme