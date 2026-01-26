Quinzaine du jeu Après-midi Logique Junior Rue Marcel Cachin Domérat
Quinzaine du jeu Après-midi Logique Junior Rue Marcel Cachin Domérat mardi 17 février 2026.
Venez passer une après-midi logique pensée pour les enfants. À travers énigmes, défis et jeux d’observation, les participants devront faire appel à leur raisonnement, leur concentration et leur esprit de déduction.
De 8 à 12 ans. Sur inscription.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Come and spend a logical afternoon with us. Through riddles, challenges and observation games, participants will have to use their reasoning, concentration and deduction skills.
Ages 8 to 12. Registration required.
