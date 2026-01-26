Quinzaine du jeu Découverte de la réalité virtuelle Keep talking and nobody explodes Rue Marcel Cachin Domérat
Quinzaine du jeu Découverte de la réalité virtuelle Keep talking and nobody explodes Rue Marcel Cachin Domérat lundi 16 février 2026.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Seul et piégé dans une pièce avec une bombe, vous aurez besoin de l’aide des experts , équipés du manuel de désamorçage, pour espérer vous en sortir vivant.
Dés 12 ans. Sur inscription.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Trapped alone in a room with a bomb, you’ll need the help of the experts , equipped with the bomb-disarming manual, if you hope to get out alive.
Ages 12 and up. Registration required.
