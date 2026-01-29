Quinzaine du jeu jeu de piste Patrimoine Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu jeu de piste Patrimoine

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-18

La statue de Saint-Abdon a été dérobée. Qui a bien pu faire ça ? Où est-elle passée ? Venez chercher votre livret de jeu à la médiathèque et partez découvrir la vérité.

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The statue of Saint Abdon has been stolen. Who could have done this? Where has it gone? Pick up your game booklet at the media library and set off to discover the truth.

L’événement Quinzaine du jeu jeu de piste Patrimoine Domérat a été mis à jour le 2026-01-27 par Montluçon Tourisme