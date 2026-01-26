Quinzaine du jeu Jeu de Rôle Scénario au choix Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu Jeu de Rôle Scénario au choix

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Jeu d’aventure coopératif où chaque joueur contrôle un personnage au sein d’une histoire interactive, qui évolue en partie au gré de ses choix. Nos meneurs de jeu vous font remonter le temps dans deux ambiances différentes.

Sur inscription.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Cooperative adventure game in which each player controls a character in an interactive story, which evolves in part according to his or her choices. Our game leaders take you back in time in two different atmospheres.

Registration required.

