Quinzaine du jeu Jouons avec Amandine Rue Marcel Cachin Domérat vendredi 13 février 2026.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00
2026-02-13
Animatrice ludique, créatrice de jeux, Amandine transmet sa passion dans la bonne humeur. Découvrez sa sélection de jeux pour petits et grands, et venez y jouer entre amis ou en
famille !
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Amandine’s passion for fun and games is passed on in a friendly atmosphere. Discover her selection of games for young and old, and come and play with friends or family!
with friends or family!
L’événement Quinzaine du jeu Jouons avec Amandine Domérat a été mis à jour le 2026-01-26 par Montluçon Tourisme