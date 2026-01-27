Quinzaine du jeu Loup-garou Junior Rue Marcel Cachin Domérat
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier
Début : 2026-02-19 15:00:00
2026-02-19
Incarnez les habitants d’un village où se cachent de malicieux loups-garous. En discutant et en observant, les villageois devront coopérer pour les démasquer et sauver le village!
Enfants de 8 à 12 ans Sur inscription.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Play as the inhabitants of a village where mischievous werewolves are hiding. By talking and observing, villagers will have to cooperate to unmask them and save the village!
Children aged 8 to 12 Registration required.
