Quinzaine du jeu Loup-garou Junior Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu Loup-garou Junior

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Incarnez les habitants d’un village où se cachent de malicieux loups-garous. En discutant et en observant, les villageois devront coopérer pour les démasquer et sauver le village!

Enfants de 8 à 12 ans Sur inscription.

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play as the inhabitants of a village where mischievous werewolves are hiding. By talking and observing, villagers will have to cooperate to unmask them and save the village!

Children aged 8 to 12 Registration required.

L’événement Quinzaine du jeu Loup-garou Junior Domérat a été mis à jour le 2026-01-27 par Montluçon Tourisme