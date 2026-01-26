Quinzaine du jeu Rencontre & Découverte Stéphane Hardy Rue Marcel Cachin Domérat
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
2026-02-13
Créateur de jeux et de livres-jeux originaire de l’Allier, venez rencontrer Stéphane Hardy. Il vous présentera son travail et vous initiera à son jeu Thorgal Qâ , inspiré de l’univers de la
série de bande dessinée Thorgal.
Dés 10 ans.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Come and meet Stéphane Hardy, a game and game-book designer from the Allier region. He will present his work and introduce you to his game Thorgal Qâ , inspired by the world of the
thorgal comic book series.
Ages 10 and up.
