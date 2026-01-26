Quinzaine du jeu Rencontre & Découverte Stéphane Hardy Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu Rencontre & Découverte Stéphane Hardy

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Créateur de jeux et de livres-jeux originaire de l’Allier, venez rencontrer Stéphane Hardy. Il vous présentera son travail et vous initiera à son jeu Thorgal Qâ , inspiré de l’univers de la

série de bande dessinée Thorgal.

Dés 10 ans.

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet Stéphane Hardy, a game and game-book designer from the Allier region. He will present his work and introduce you to his game Thorgal Qâ , inspired by the world of the

thorgal comic book series.

Ages 10 and up.

L’événement Quinzaine du jeu Rencontre & Découverte Stéphane Hardy Domérat a été mis à jour le 2026-01-26 par Montluçon Tourisme