Quinzaine du jeu Soirée jeux Murder Party Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu Soirée jeux Murder Party

Médiathèque de Domérat, Domérat, Allier

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Animée par Nicolas Langlet.

Incarnez un personnage et interagissez avec votre environnement pour élucider le meurtre. Attention à ne pas vous laisser manipuler par les autres personnages !

Moins de 16 ans accompagné d’un adulte. Sur inscription.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Hosted by Nicolas Langlet.

Play as a character and interact with your environment to solve the murder. Be careful not to be manipulated by the other characters!

Under 16s accompanied by an adult. Registration required.

