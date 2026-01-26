Quinzaine du jeu Soirée Loup-garou Adulte Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu Soirée Loup-garou Adulte

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Entre bluff, déduction, stratégie et intuition, les participants devront échanger, argumenter et observer pour démasquer les loups-garous, déguisés en villageois, avant qu’ils ne déciment le village.

Public Adulte Sur inscription.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

English :

Between bluff, deduction, strategy and intuition, participants will have to exchange, argue and observe to unmask the werewolves, disguised as villagers, before they decimate the village.

Public Adults Registration required.

