Quinzaine du jeu tournoi gaming Escape Academy Rue Marcel Cachin Domérat

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Venez défier vos adversaires sur le jeu Escape Academy faites preuve de logique, de rapidité et d’observation pour résoudre les énigmes et être le premier à vous échapper !
Sur inscription. Dés 10 ans.
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Come and challenge your opponents to the Escape Academy game: use your logic, speed and observation to solve the enigmas and be the first to escape!
Registration required. From age 10.
