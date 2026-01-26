Quinzaine du jeu tournoi gaming Escape Academy Rue Marcel Cachin Domérat

Quinzaine du jeu tournoi gaming Escape Academy

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Venez défier vos adversaires sur le jeu Escape Academy faites preuve de logique, de rapidité et d’observation pour résoudre les énigmes et être le premier à vous échapper !

Sur inscription. Dés 10 ans.

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and challenge your opponents to the Escape Academy game: use your logic, speed and observation to solve the enigmas and be the first to escape!

Registration required. From age 10.

L’événement Quinzaine du jeu tournoi gaming Escape Academy Domérat a été mis à jour le 2026-01-26 par Montluçon Tourisme