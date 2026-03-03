Quinzaine du jeu vidéo Découvrez le montage vidéo avec vos jeux vidéo favoris ! Médiathèque intercommunale Montélimar

Quinzaine du jeu vidéo Découvrez le montage vidéo avec vos jeux vidéo favoris !

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

2026-04-15

À l’aide de la table Mash-up, venez découvrir les bases du montage vidéo. Créez des petits films à l’aide de vos jeux vidéo préférés ! En partenariat avec le cinéma des Templiers

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Discover the basics of video editing with the Mash-up table. Create short films using your favorite video games! In partnership with the Templiers cinema

