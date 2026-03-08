QUINZAINE DU JEUX- SOIRÉE ENQUÊTE DEVENEZ DÉTECTIVE

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Le temps d’une soirée, glissez-vous dans la peau d’un détective lors d’une enquête immersive à la ludothèque.

Une ambiance conviviale façon auberge espagnole accompagnera cette soirée placée sous le signe du mystère et du jeu.

Adultes uniquement .Sur inscription .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

English :

For one evening, slip into the shoes of a detective during an immersive investigation at the toy library.

L’événement QUINZAINE DU JEUX- SOIRÉE ENQUÊTE DEVENEZ DÉTECTIVE Sauvian a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34