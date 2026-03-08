QUINZAINE DU JEUX- SOIRÉE ENQUÊTE DEVENEZ DÉTECTIVE Sauvian
QUINZAINE DU JEUX- SOIRÉE ENQUÊTE DEVENEZ DÉTECTIVE Sauvian vendredi 24 avril 2026.
QUINZAINE DU JEUX- SOIRÉE ENQUÊTE DEVENEZ DÉTECTIVE
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Le temps d’une soirée, glissez-vous dans la peau d’un détective lors d’une enquête immersive à la ludothèque.
Une ambiance conviviale façon auberge espagnole accompagnera cette soirée placée sous le signe du mystère et du jeu.
Adultes uniquement .Sur inscription .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
English :
For one evening, slip into the shoes of a detective during an immersive investigation at the toy library.
