Quinzaine du langage Bébés lecteurs Médiathèque L’estuaire La Richardais

Quinzaine du langage Bébés lecteurs

Médiathèque L’estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Du 17 au 28 novembre, participez aux différentes animations organisées par le service petite enfance de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude dans le cadre de la quinzaine du langage.

10 h bébés lecteurs à la Médiathèque.

Inscription rpe@cote-emeraude.fr .

Médiathèque L’estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quinzaine du langage Bébés lecteurs La Richardais a été mis à jour le 2025-10-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme