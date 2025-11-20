Quinzaine du langage Bébés lecteurs Médiathèque L’estuaire La Richardais
Quinzaine du langage Bébés lecteurs Médiathèque L’estuaire La Richardais jeudi 20 novembre 2025.
Quinzaine du langage Bébés lecteurs
Médiathèque L’estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Du 17 au 28 novembre, participez aux différentes animations organisées par le service petite enfance de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude dans le cadre de la quinzaine du langage.
10 h bébés lecteurs à la Médiathèque.
Inscription rpe@cote-emeraude.fr .
Médiathèque L’estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 23
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Quinzaine du langage Bébés lecteurs La Richardais a été mis à jour le 2025-10-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme