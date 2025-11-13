Quinzaine du livre Danube à la médiathèque Médiathèque James Baldwin Paris

Déambulation littéraire avec l’association l’Air Nu – Jeudi 13 novembre à 16h

L’association L’aiR Nu (Littérature Radio Numérique) propose de participer à son projet « Par-là Paris », qui mêle littérature et parole des habitants. Une déambulation littéraire partira à 13h30 de la médiathèque, se poursuivra dans le quartier et s’achèvera par un atelier d’écriture à l’Éternel solidaire.

Session d’enregistrements avec l’association l’Air Nu – Mardi 18 novembre de 16h30 à 18h30

L’aiR Nu organise une session d’enregistrement à la médiathèque, dans le cadre de son projet « Par-là Paris ». Vos souvenirs de Parisien·nes seront récoltés lors d’un atelier de parole. Venez raconter votre quartier et enrichir une carte sonore !

Sur la montagne – Médiation, lectures, refuge et chansons – Mardi 18 novembre de 18h30 à 21h

Retour sur le journal Sur la Montagne réalisé par les associations Fabrication Maison, transonore et Kolone, et sur ce que signifie être médiateur interculturel, comment les livres et la poésie nous accueillent, toutes les lectures seront bilingues. La soirée se finira en chansons.

Plusieurs animations auront lieu à la médiathèque, dans le cadre de la 16ème édition de la Quinzaine du livre Danube.

Le mardi 18 novembre 2025

de 18h30 à 21h00

Le mardi 18 novembre 2025

de 16h30 à 18h30

Le jeudi 13 novembre 2025

de 13h30 à 16h00

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/